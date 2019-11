Giornata contro la violenza sulle donne: a Montesilano apre lo sportello per le vittime in via Roma

Una struttura dedicata alle donne vittime di violenza, gestita dall'azienda speciale dei servizi sociali di Montesilvano, presentata ed inaugurata questa mattina con lo spettacolo “Per vergogna, per amore”. Aperto il centro antiviolenza di via Roma a Montesilvano, che resterà aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30.

Centodieci metri quadrati in cui lavoreranno due psicologhe, due assistenti sociali, tre educatori e due amministrativi. Un servizio gratuito contattabile al numero 0854225018. Per l'inaugurazione, l'amministrazione comunale ha proposto nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, lo spettacolo “Per vergogna, per amore” dell'attrice Tiziana Di Tonno e della violinista Dana Stancu che si sono esibite nella sala Di Giacomo di palazzo Baldoni.

Presenti gli studenti dell'Itc Alessandrini e delle terze medie della scuola Ignazio Silone. Il sindaco De Martinis ha commentato:

Con l’apertura dello sportello antiviolenza si vuole supportare e sostenere le donne vittime di violenza. Un problema annoso che colpisce anche la nostra città. Tra gli obiettivi c’è anche quello di implementare la costruzione di una rete con le forze dell’ordine che facilitino, attraverso la condivisione, l’uscita della donna dall'isolamento. Il centro antiviolenza di Montesilvano è il frutto di un progetto, voluto fortemente dall’amministrazione comunale e dall’Azienda Speciale per arginare un fenomeno ormai diffuso fin dai più giovani

L'assessore alle politiche sociali Di Giovanni ha poi spiegato le finalità del centro: