Spiaggia libera di Montesilvano abbandonata al degrado [FOTO]

Una spiaggia libera viene lasciata al degrado. Succede a Montesilvano, tra gli stabilimenti Europa Mare e lido Giulietta, dove molte persone si lamentano per la scarsa attenzione riservata a questo luogo dal Comune, con la battigia piena di rifiuti del mare. Nello stesso tratto un bambino si è fatto male a causa di un oggetto appuntito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre non si può camminare senza che questi rifiuti diano fastidio sotto i piedi. Tutto ciò succede solo nelle spiagge libere. Di conseguenza la gente si lamenta del fatto che, seppur si paghi regolarmente, non vengano forniti servizi decenti. Per quale ragione i cittadini non ne hanno diritto?

Gallery