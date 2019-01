Le spiagge libere di Montesilvano affidate a privati

Non più spiagge libere, ma aree di litorale attrezzate e curate da gestori privati. Il progetto è stato illustrato dall'assessore al demanio marittimo Annalisa Fumo. Una delibera della Giunta ha approvato il bando per l'affidamento e la gestione a privati di 7 aree demaniali per una durata contrattuale di 15 anni. I soggetti che risulteranno vincitori dovranno garantire la sicurezza ai bagnanti attraverso un servizio di salvamento ed occuparsi della pulizia del tratto di spiaggia di propria competenza.

Inoltre dovranno esserci servizi igienici, docce e chioschi adibiti a punti di ristoro e di informazione turistica. Non potranno però installare ombrelloni ed offrire a noleggio sedie, sdraio e lettini. Una soluzione accolta favorevolmente anche dai balneatori precedentemente interpellati.