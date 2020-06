Distanziamento sociale e regole di prevenzione difficilmente applicabili hanno messo l'amministrazione comunale di Montesilvano nelle condizioni di dover rinunciare alle cosiddette "spiagge accessibili" che da qualche stagione hanno caratterizzato la politica solidale attuata recentemente.

L'associazione "Carrozzine Determinate", presieduta da Claudio Ferrante, accetta, seppur a malincuore, la scelta di non allestire alcuni tratti di litorale per permettere ai disabili di godersi il mare e la tintarella con tutti i servizi e le assistenze necessarie:

"Sappiamo che questa cosa non è andata giù ai partiti di opposizione, ma non esistono le condizioni per poter ripartire come abbiamo fatto l'estate scorsa. Chi si occupa della cosa pubblica ha il dovere di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, in particolare i più deboli. Oggi, con la situazione drammatica del Covid-19, ripristinare quelle spiagge significherebbe essere irresponsabili, poiché la loro conformazione non consentirebbe di rispettare rigorosamente il protocollo di sicurezza previsto dall'ordinanza regionale".