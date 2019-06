Ultimi lavori per rendere fruibili le spiagge di Montesilvano dedicate ai disabili

Le spiagge accessibili di Montesilvano si preparano ad accogliere i bagnanti disabili e i loro accompagnatori.

Il sindaco Ottavio De Martinis, che fu uno dei promotori del progetto avviato nel 2009, si è subito attivato per il ripristino di tutti i servizi necessari per rendere fruibile quei tratti di arenile studiati appositamente attrezzati per l'accoglienza delle persone con problemi di mobilità.

Con la sistemazione delle passerelle e dei bagni, oltre a tutti gli altri complementi accessori, si potrà accedere agevolmente in riva al mare già a partire dai prossimi giorni.

Verranno messe a disposizione anche delle speciali carrozzine da mare, oltre a personale idoneo per l'assistenza. Le cosiddette spiagge accessibili sono due e si trovano all'altezza di via Dante e accanto la struttura in legno della Croce Rossa. La qualità del servizio offerto ha permesso al Comune di Montesilvano di ricevere il premio Oscar per l'Ecoturismo e da più parti, in particolare dalla riviera romagnola, questa iniziativa viene attentamente studiata nel tentativo di emularla.