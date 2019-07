Inaugurate le due spiagge accessibili di Montesilvano - FOTO - VIDEO

Tanta gente ha applaudito con gioia il gesto del taglio del nastro che il sindaco De Martinis ha compiuto per simboleggiare l'inaugurazione delle spiagge accessibili. Anche quest'anno il Comune di Montesilvano si è dotato di due porzioni di arenile opportunamente attrezzate per ospitare bagnanti con problemi di mobilità. Il lungomare all'altezza di via Dante e nel tratto dove si trova lo chalet in legno della Croce Rossa a disposizione dei fruitori diversamente abili, assistiti amorevolmente da sette assistenti.

L'inclusione nel progetto di ragazzi che rientrano nel sistema Sprar è un'ulteriore nota di merito e rende Montesilvano la città pilota del turismo accessibile.

Claudio Ferrante, presidente di Carrozzine Determinate:

"Questa è la dimostrazione che basta eliminare le barriere architettoniche per eliminare la disabilità. I disabili che non possono permettersi economicamente di andare i spiaggia, da oggi potranno godere in questi spazi del nostro mare, con sette assistenti e tre sedie job"