Montesilvano, beccato con quasi un kg di pasticche di ecstasy: arrestato

Spacciava ecstasy Mdma davanti ai SerD di Pescara e Chieti. Per questo, un 33enne di origini spagnole e residente in Francia è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Chieti. L'uomo è stato trovato in possesso di 900 grammdi di sostanza stupefacente, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, estesa anche alla sua automobile.

I militari avevano ricevuto una segnalazione dai SerD di Pescara e Chieti, riguardanti comportamenti anomali di alcuni giovani assuntori in cura nei centri. I carabinieri hanno così intensificato i controlli ed accertamenti, arrivando all'abitazione in via Lago di Misurina dell'arrestato. L'uomo ora si trova in carcere. Le indagini proseguono per scoprire se nel traffico di pasticche sono coinvolte altre persone ed i canali di approvigionamento della droga.