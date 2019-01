Montesilvano, vende droga ad un minorenne: arrestato

I carabinieri di Montesilvano proseguono senza sosta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie ad una serie di appostamenti notturni nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e nei punti nascosti della città, gli uomini dell'Arma sono riusciti a scovare un trafficante di hashish e marijuana intento a cedere delle dosi ad un minorenne. Sia il pusher che l'assuntore venivano colti in flagranza nella zona della stazione ferroviaria poco dopo la mezzanotte.

Lo spacciatore è E.S. di 19 anni, trovato in possesso di un coltello a serramanico utilizzato per tagliare la droga, circa 1,5 grammi di cannabis e 155 euro in contanti. Domani, 7 gennaio, verrà processato per direttissima come disposto dalla Procura di Pescara. Nei confronti del ragazzo minore, beccato con un involucro contenente quindici confezioni di sostanza stupefacente, è previsto l'affidamento ai genitori.