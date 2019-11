Spaccio su corso Umberto a Montesilvano, in manette un 48enne

Un uomo di 48 anni, W.P., è stato arrestato dai Carabinieri di Montesilvano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le manette sono scattate ieri sera, 12 novembre, su corso Umberto all'angolo con via Adige, colto in flagrante mentre stava cedendo dell'hashish. A seguito della perquisizione domiciliare è emerso che un quantitativo maggiore di circa 400 grammi suddivisi in piccole dosi, era custodito all'interno della sua abitazione. Sottoposto agli arresti domiciliari, nella mattinata odierna c'è stata la convalida con la misura cautelare dell'obbligo di firma.