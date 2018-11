Spaccio di cocaina e marijuana, in manette 2 giovani di Montesilvano

I due arresti in flagranza di reato sono stati eseguiti nel corso della nottata rispettivamente in via Lazio e in viale Abruzzo. Nei guai sono finiti un 35enne e un 20enne, posti ai domiciliari con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria