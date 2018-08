Spacciavano droga in pineta, arrestato pusher recidivo e denunciati altri due uomini

Continua l’attivita’ contro lo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri di Montesilvano. Ieri pomeriggio numerosi militari dell’Arma in abiti simulati hanno effettuato un servizio di osservazione all’interno della pineta nel tratto tra via L’Aquila e via Isonzo, dove e’ stata notata la presenza di stranieri dediti allo spaccio. Tra il gruppetto è stato riconosciuto un 31enne senegalese, gia’ arrestato ben due volte nello scorso mese di aprile proprio per spaccio. La sua presenza ha subito attirato l’attenzione dei Carabinieri.

Pochi istanti dopo un 41enne italiano si è avvicinato a due extracomunitari e, dopo aver loro consegnato del denaro, ha ricevuto in cambio una dose di marijuana. Mentre si allontanava, l’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma che hanno recuperato la droga appena acquistata.

Nella stessa circostanza è scattato l’arresto del senegalese, trovato in possesso di 12 grammi della medesima sostanza e della somma in contanti di 165 euro di vario taglio, provento dell’attivita’ di spaccio. L’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa, con obbligo della firma ai Carabinieri di Montesilvano tutti i giorni.

È stato poi fermato un altro senegalese, di 46 anni, che alla vista dei militari dell’Arma ha tentato di dileguarsi ma, prontamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 5,8 grammi di marijuana gia’ suddivisa in varie dosi. A seguito di tale rinvenimento è stato denunciato in liberta’ alla Procura di Pescara per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine i Carabinieri hanno controllato un 46enne ganese che, senza alcun motivo e probabilmente per distrarli dall’operazione in corso, aveva iniziato a inveire contro di loro ingiuriandoli. Per tale motivo l’uomo è stato deferito in liberta’ per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.