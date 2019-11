Montesilvano, spaccate le vetrine di tre negozi in centro

Altre tre vetrine spaccate in pieno centro a Montesilvano. A differenza dell'episodio avvenuto lo scorso 21 ottobre, stavolta i malintenzionati non hanno messo in atto nessun tentativo di furto, ma solo un gesto vandalico, inqualificabile e privo di ogni logica.

Le porte di ingresso di Svapoteca, Erbantica e Casa del Caffè sono state forzate provocando danni ai titolari degli esercizi siti l'uno vicino all'altro, tra via San Domenico e corso Umberto a Montesilvano. Ad accorgersi della manomissione è stato un cittadino che ha immediatamente chiesto l'intervento di un addetto alla sorveglianza che stava lavorando in zona.

Il vigilantes, dopo una prima ispezione ha poi chiamato i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. I militari li hanno identificati e probabilmente al momento dei fatti erano ubriachi. Intanto è di questa mattina la notizia dell'arresto di R.M.A. 33 anni, che il 21 ottobre scorso si era reso protagonista di episodi simili, prima in due bar di piazza Diaz e poi in un centro estetico dove ha compiuto un furto. La convalida è stata poi tramutata in detenzione domiciliare.