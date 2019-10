Sottopasso allagato a Montesilvano, paura per 2 automobilisti rimasti bloccati [FOTO]

Paura nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 ottobre, a Montesilvano per 2 automobilisti che sono rimasti bloccati nel sottopasso allagato che da via Aldo Moro porta su via Nazionale Adriatica.

A restare bloccate nel sottopasso ferroviario invaso dall'acqua a causa della pioggia sono state una monovolume, una Nissan Serena, e un furgone Fiat Ducato.

Nel primo caso, l'automobilista della Nissan, dopo che si è ritrovato con il veicolo bloccato nell'acqua, in preda al panico è riuscito autonomamente a uscire dall'abitacolo e fare ritorno a casa. Nel frattempo però. sul posto, è intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza con i militari che hanno impiegato qualche minuto prima di accertare come nella vettura non ci fosse più nessuno.

Nel secondo caso invece sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trainato fuori dal sottopasso il furgone rimasto in panne nell'acqua che ha raggiunto quasi il mezzo di altezza.