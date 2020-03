A Montesilvano sono sospese le attività didattiche, culturali, sportive e ricreative

La città di Montesilvano corre ai ripari per proteggersi dalla diffusione del Covid-19. Il sindaco De Martinis e i dirigenti comunali, riuniti questa mattina, hanno deciso di sospendere le attività della scuola civica di musica e teatro, dei centri sociali per anziani di via Vittorio Emanuele al Colle, di via Mariano Volpe e di via Marrone a santa Filomena, altre alla biblioteca comunale. Tutte le manifestazioni culturali e sportive slittano a data da destinarsi e fino al 15 marzo c'è lo stop alle attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università.

Il sindaco: