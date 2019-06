"Sorrisi in Città" a Montesilvano: ecco il programma di questo weekend

La rassegna "Sorrisi in Città", nata dalla collaborazione di varie associazioni di Montesilvano e gestita dall'Istituto Comprensivo Delfico, offre per la giornata odierna di sabato 22 giugno e, a seguire, domenica 23, una serie di appuntamenti che richiamano alle tradizioni e al recupero delle abilità manuali dei maestri artigiani.

Oggi pomeriggio, alle ore 18, Geremia Mancini presenta "Abruzzo stars & stripes - Gli abruzzesi nella vita statunitense" di Generoso D'Agnese. La storia di Dom Serafini e di altri personaggi oriundi abruzzesi saranno illustrati nella sala auditorium della scuola Di Blasio, a cura dell'Università della terza età.

Sempre all'interno dell'istituto scolastico si tiene la Fiera delle associazioni artigiane, organizzata dagli amici del gruppo "Fatto con il cuore". In contemporanea e fino alle ore 20, la mostra fotografica dal titolo: "Sguardi in Città - Artigiani", allestita da Aternum Fotoamatori Abruzzesi nel portico Galleria Europa 2. L'esposizione è aperta anche nella giornata di domenica 23 dalle 17 alle 20. Stessi orari per le attività del laboratorio creativo dell'associazione culturale "Sogni & Percorsi" con un'estemporanea di pittura nei locali di Spazio Libero di piazza Zecca. Ricamo, sartoria, ceramica e legno saranno invece al centro dei lavori esposti nella merceria New Lina, su iniziativa dell'associazione "Minicreo".

Nella serata odierna, la rassegna propone anche il teatro dialettale con la rappresentazione "Na brutta notte di tempurale" per la regia di Claudio Procacci, e "La notte bianca del libro", un happening creato dalla libreria On the Road. Domenica, a partire dalle ore 17, spazio ai linguaggi creativi per i bambini, con il laboratorio di espressione e immaginazione allestito nei giardini di piazza Zecca, mentre alle ore 19 ritorna la performance del Collettivo Bibliodrammatica (Galleria Europa 2). Conclusione affidata al coro Acli 2000 "Padre Ugolino" di Chieti e al coro folkloristico "Dell'Erario" di Silvi che si esibiranno in piazza Marconi con inizio alle ore 20.