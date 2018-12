Montesilvano, sopralluogo in città del presidente della Provincia Zaffiri

Il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, ha trascorso la mattinata a Montesilvano per una serie di sopralluoghi che lo riguardano. La prima visita si è tenuta in una scuola e, a seguire in un cantiere stradale. Al liceo scientifico D'Ascanio sono state gettate le basi per la costruzione di una palestra e per realizzare un altro ingresso su via Chiarini in grado di alleggerire il traffico veicolare durante le ore di arrivo e uscita degli studenti.

Da verificare invece la disponibilità di risorse economiche per completare il terzo piano dell'edificio. Si saprà di più la prossima settimana, quando Zaffiri sottoporrà la questione al ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Nel cantiere della ditta Di Prospero è stato fatto il punto della situazione sui lavori riguardanti il terzo ponte sul Saline. Per la prosecuzione dell'opera bisognerà attendere l'arrivo da Pesaro di una gru da 500 tonnellate per l'installazione dei piloni di sostegno.