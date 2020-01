Sopralluogo a Montesilvano per la realizzazione del canile intercomunale - FOTO

Sopralluogo dei sindaci Masci e De Martinis a Montesilvano, nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo canile intercomunale sul colle della Giovine, in un'area di circa 35 mila metri quadri fra il boschetto Delfico ed è raggiungibile da via Chiappinello. L'obiettivo, spiegano i sindaci, è accelerare l'iter tecnico amministrativo per arrivare in tempi brevi alla realizzazione dell'opera, come spiegato dal sindaco di Pescara Carlo Masci, aggiungendo che sia la Asl che le associazioni hanno accolto positivamente la proposta.

Il Comune di Pescara ha investito 170 mila euro che permetterà anche di attivare un centro di adozioni. All'apertura del canile intercomunaole, seguirà la conseguente chiusura dell'attuale rifugio in via Raiale.