Soldi ai familiari delle vittime di Rigopiano, riunione tecnica per stabilire i criteri di assegnazione

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito le modalità attuative per dispensare i fondi destinati alle famiglie delle vittime di Rigopiano.

Si tratta di dieci milioni di euro, come previsto dal decreto tramutato in legge numero 12 dell'11 febbraio 2019.

Per valutare attentamente ogni criterio di ripartizione, il primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martinis ha convocato i suoi colleghi a capo dei Comuni dove risiedono i familiari delle vittime.

Domattina, in sala Giunta, ci saranno oltre venti sindaci, oltre a una rappresentanza dei ministeri della Salute e dell'Interno, dell'Inps e dell'Inail.

Questo quanto fa sapere De Martinis: