Beccato a Montesilvano con banconote false per un valore di circa 3.000 euro: in manette

Un 42enne albanese, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Montesilvano con l’accusa di introduzione nello Stato e detenzione di banconote false nonché di violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione. Su di lui, infatti, pendeva anche un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso, a febbraio 2016, dalla Prefettura di Brescia.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Chieti lo hanno seguito per diverse ore prima di fermarlo con il sospetto che avesse della droga: da alcuni giorni, infatti, avevano avuto notizia della presenza di uno spacciatore che a bordo di uno scooter si spostava tra Francavilla al Mare, Chieti, Pescara e Montesilvano trasportando cocaina. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari dell’Arma lo hanno notato a bordo di un Suzuki Burgman che a Francavilla, dopo aver effettuato un’improvvisa inversione di marcia, si era allontanato a forte velocità su viale Alcione dirigendosi verso Pescara.

Da quel momento è iniziato un lungo pedinamento che si è protratto per diverse ore, durante il quale gli uomini in divisa, con la massima prudenza, hanno seguito gli spostamenti del malvivente, riuscendo a bloccarlo a Montesilvano. Lo straniero è apparso da subito molto nervoso. Nella sua disponibilità i Carabinieri hanno trovato alcune banconote false da 20 euro di ottima fattura. La successiva perquisizione, effettuata nella sua abitazione di Montesilvano, ha permesso il recupero di ulteriori 143 banconote false del medesimo taglio per un importo complessivo di 2.880 euro, nascoste all’interno di un mobile.

Non solo: all’interno di un cassetto è stato trovato denaro contante autentico dell’importo di 4.400 euro, verosimilmente frutto delle attività illecite svolte. A quel punto per l’albanese sono scattate inesorabilmente le manette. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di Pescara.