Montesilvano, commissione di garanzia sui buoni alimentari: slitta ancora la convocazione

A Montesilvano, nella commissione di garanzia sull'assegnazione dei buoni alimentari, manca il sindaco senza giustificato motivo. Un'assenza che ai gruppi consiliari di opposizione proprio non va giù, tanto da accusare l'amministrazione di "metodo di gestione autocratica della cosa pubblica". Le funzioni di controllo sull'operato di chi governa vengono meno se continua a perdurare l'inattività delle varie commissioni.

In un periodo delicato come questo dove l'emergenza Covid-19 ha la priorità assoluta, c'è la consapevolezza, anche da parte di Pd e M5S, che l'impegno dell'amministrazione è decisamente gravoso e denso di grosse responsabilità. Eppure Ottavio De Martinis trova il tempo per presenziare sui social e all'apertura dei mercati rionali o promuovere nelle varie trasmissioni televisive le iniziative a favore del turismo balneare.

