Montesilvano, il sindaco illustra ai nuovi utenti il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti

L'Amministrazione comunale ha convocato i residenti della zona di via Vestina, nel tratto compreso tra il confine con Cappelle sul Tavo e via Tamigi, quelli di via Verrotti al confine con Pescara e coloro che abitano nel quadrilatero del PP1 tra il lungomare e il tracciato ferroviario. L'incontro con questi cittadini è relativo al percorso di estensione del servizio di raccolta porta a porta che interesserà 2800 nuovi utenti.

Sono stati distribuiti i kit per la raccolta e del materiale informativo, oltre a fornire indicazioni sulle corrette modalità di conferimento e sulla consegna dei mastelli che andranno a sostituire gradualmente i cassonetti stradali. Cambiano dunque le abitudini quotidiane a vantaggio della vivibilità e dell'igiene urbana.