Il sindaco di Montesilvano, De Martinis, potrebbe essere il più votato della Lega in Italia

Il neo eletto sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, potrebbe risultare il primo cittadino della Lega più votato in Italia, come riferisce l'agenzia Dire.

Al momento è ancora un'indiscrezione, ma in virtù dell'ampio consenso ricevuto, pari al 66,96% dei voti, potrebbe essere il sindaco con la maggiore percentuale.

Così commenta, con cautela, De Martinis:

«Il primato potrebbe essere vero. Già grande è la soddisfazione per il risultato ottenuto, che è il frutto della fiducia dei cittadini e del lavoro svolto da me e il centrodestra in questi anni. Più ampia lo è per il fatto che, a quanto pare, e' un record nazionale. Certo,è anche una grande responsabilità ma l'amore per il territorio lo è altrettanto: profonderemo ogni energia per far sì che la città abbia quello che meriti».