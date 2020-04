Il sindaco De Martinis dice no alle passeggiate con i bimbi: "A Montesilvano tolleranza zero"

No alle passeggiate vicino casa con i bambini a Montesilvano. Il sindaco De Martinis, con un post sulla sua pagina Facebook, è netto nel criticare la circolare del ministero dell'interno di ieri sera nella quale si lascia intendere che sono concesse brevi passeggiate con i bambini nei pressi delle proprie abitazioni.

Il primo cittadino ha ricordato che da due giorni arrivano notizie confortanti per quanto riguarda la diffusione del Covid nella città ed ora però serve mantenere rigide le norme in vigore per l'isolamento sociale, per sconfiggere definitivamente il Coronavirus:

Dai ieri, peraltro, circola una interpretazione da parte del Viminale per la quale sarebbe consentito di passeggiare con i propri bambini nei pressi delle proprie abitazioni. Trovo alquanto incosciente, quanto poco lungimirante, questa interpretazione che almeno sul mio territorio non verrà tollerata. Alla luce della mia ordinanza resta vigente quanto prescritto.

Il sindaco ha aggiunto che i bambini, una delle fasce più deboli della popolazione, sono quelli che meno di tutti risentono delle restrizioni e riescono ad adattarsi, e dunque questi momenti andrebbero sfruttati per trascorrere con loro momenti all'insegna del gioco e della condivisione, e non per passeggiate inopportune.