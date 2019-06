Sopralluogo del sindaco De Magistris nella discarica sul lungofiume Saline

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, arrivato a Pescara per la presentazione di Agorà Nuova Pescara ha effettuato anche un sopralluogo a Montesilvano, sul lungofiume Saline dove da anni si registra il problema delle discariche abusive. Il primo cittadino partenopeo ha ricordato che le tematiche ambientali da sempre lo coinvolgono direttamente, ricordando l'emergenza rifiuti vissuta da Napoli, aggiungendo che per superare il problema della gestione dei rifiuti occorre un cambiamento radicale nella mentalità e nella società, superando logiche di corruzione ed aprendosi alle nuove frontiere per considerare la gestione dei rifiuti una possibile risorsa e non un peso.

De Magistris, dalle 18 è impegnato in sala consiliare al Comune di Pescara per presentare il suo movimento politico. Domenica 16 giugno invece il primo cittadino di Napoli sarà a Lanciano.