Montesilvano, il comitato Saline Marina PP1 propone idee e suggerimenti per migliorare la città

Nel corso di una libera riunione, convocata dal comitato Saline Marina Pp1 in piazza Venezuela a Montesilvano, sono stati affrontati temi e soluzioni che verranno portati al tavolo dell'amministrazione comunale come contributo della cittadinanza attiva.

Tutto questo al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza dei residenti del quartiere a ridosso dei grandi alberghi.

Tra le problematiche evidenziate c'è la mancanza di segnaletica e di sufficiente illuminazione stradale, oltre alle barriere architettoniche presenti sulle vie Strasburgo e Spagna, ma anche al Palacongressi dove andrebbe rivista e meglio posizionata la fermata capilinea del bus.

Di tali questioni è stato informato a più riprese il sindaco di Montesilvano, al quale è stato chiesto un incontro urgente. Ora sembra che dopo numerose sollecitazioni, De Martinis pare sia disposto a un dialogo di confronto. Chiesta anche l'istituzione di un "ufficio del verde" che si occupi della sostenibilità ambientale, visto il progetto decennale in atto che vedrà la piantumazione di 60mila nuovi alberi, tanti quanti gli abitanti della città. L'organo competente che potrebbe occuparsi della materia è il Conalpa, un'eccellenza abruzzese riconosciuta anche a livello nazionale. Ciò che preoccupa maggiormente gli abitanti del Pp1 è l'apertura al traffico veicolare del nuovo ponte sul Saline, sia sotto il profilo della sicurezza che della viabilità, con un incremento dei veicoli sul lungomare, già di per sé congestionato. Quelli del comitato puntano all'utilizzo del ponte per il solo transito di pedoni e biciclette, ma ancor più necessario resta la stesura di un adeguato piano urbano per la mobilità sostenibile. Sulle carenze strutturali, si è accennato anche a luoghi identitari per la comunità dove poter autogestire eventi culturali.