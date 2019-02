"Siamo tutti Tequila", la manifestazione di protesta a Montesilvano [FOTO-VIDEO]

Decine di persone e numerosi bambini hanno partecipato questa mattina, sabato 16 febbraio, alla manifestazione di protesta "Siamo tutti Tequila" a Montesilvano.

L'iniziativa, promossa dalla Lega per la Difesa del Cane di Pescara, ha come scopo quello di cercare di fare maggiore chiarezza sull'uccisione di Tequila, un cane di razza pitbull al quale un agente della polizia municipale ha sparato un colpo di pistola in via Lazio.

I manifestanti hanno prima protestato con cori, bandiere e cartelli in piazza Diaz di fronte al municipio e poi si sono diretti sotto alla sede del Comando della polizia municipale.

