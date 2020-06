Sgombero di Villa Falini a Montesilvano: allontanate e denunciate sedici persone - FOTO

Vengono dal Senegal, Gambia e Marocco, più una giovane donna di origine russa anch'essa accampata abusivamente all'interno dell'ex casa di riposo "Villa Falini". Sono stati scoperti, denunciati e fatti allontanare dalle forze dell'ordine al termine di un blitz compiuto questa mattina dalla polizia locale di Montesilvano e dai carabinieri. I sedici uomini africani e la donna sovietica si erano insediati da tempo nella struttura abbandonata e priva di luce, acqua e servizi igienici.

Nelle varie stanze occupate abusivamente sono stati rinvenuti escrementi, cibo avariato e alcune biciclette di dubbia provenienza. Questa attività di contrasto al degrado urbano è l'ennesimo atto di una politica mirata, portata avanti con determinazione dall'amministrazione comunale. Il sindaco De Martinis:

"Questo edificio venne donato al Comune di Montesilvano da Fulvio Falini che volle fosse intitolato alla moglie defunta. Con l’azienda speciale e i nostri uffici comunali abbiamo iniziato da mesi delle azioni concrete per sbloccare la situazione e con una variante al Prg renderemo la struttura agibile per la sua destinazione finale”. Lo sgombero era già programmato da tempo, ma a causa dell'emergenza sanitaria è stato messo a segno soltanto oggi. Gli ingressi sono stati murati per impedire nuove intrusioni."