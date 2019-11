Sgomberato appartamento di una palazzina in via Rimini [FOTO]

Sgomberato questa mattina, 14 novembre, un appartamento al primo piano di una palazzina popolare in via Rimini, a Montesilvano. In azione gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Nello specifico, le forze dell'ordine hanno mandato via una famiglia rom. Si tratta di una coppia con figli che per ben 19 volte ha occupato abusivamente un alloggio Ater; la casa verrà murata e riassegnata già nella giornata di domani.

Sul posto anche il consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Marco Forconi.