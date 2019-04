Serra per la coltivazione di marijuana in una casa a Montesilvano, arrestato

Un uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri dopo che i militari dell'Arma hanno scoperto, nella sua abitazione di Montesilvano, una vera e propria serra per la coltivazione delle piante di marijuana.

A essere scoperto è stato un montesilvanese D.E., 55 anni, residente in via Lago di Bomba.

I carabinieri hanno sottoposto le piante rinvenute ma anche tutta l'attrezzatura necessaria all'attività come bilancino, lampade, strumenti per sottovuoto e altro.

L'udienza di convalida dell'arresto del 55enne si è tenuta questa mattina, venerdì 26 aprile, ma, dopo gli arresti domiciliari, non è stata decisa l'applicazione di alcuna misura e l'uomo è così già tornato in libertà.

