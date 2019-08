A Montesilvano si annunciano le nozze con la "Serenata della Partenza" - FOTO

L'espressione più autentica e genuina del "sentimento agricolo", come direbbe il simpatico N'duccio, riaffiora anche al centro di una città moderna e sviluppata. Capita quindi che a Montesilvano, nella trafficata viale Abruzzo, un gruppo di buontemponi ha inscenato una sorprendente trovata per fare colpo su una novella sposa che il prossimo 12 settembre convolerà a giuste nozze con il suo adorato Flavio.

L'idea, non a caso, è proprio di Flavio Di Nicola, futuro marito di Raffaella Vissani e nipote della mitica Ituccia del quartiere Madonna del Fuoco di Pescara. Rispolverando un'antica tradizione della zia, questo aitante vigile del fuoco in servizio all'aeroporto, ha pensato bene di dedicare alla sua amata la caratteristica "Serenata della Partenza", proposta sotto l'abitazione della consorte. Sulle note di una celebre canzone di Enrico Musiani, il corteo guidato dal cantastorie Andrea Marcello ha dato via ad un'usanza improvvisata, condita da stornelli abruzzesi e frasi d'amore. Quando Raffaella si è affacciata al balcone, lo sposo si è arrampicato su una scala e nei panni di un nostrano Romeo si è dichiarato alla sua Giulietta con tanto di bouquet floreale. La scena ha divertito l'intero vicinato che ha assistito festante alla cerimonia popolare.