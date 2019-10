Montesilvano, maxi sequestro di eroina: due arresti

Sono stati fermati a bordo di un'automobile di proprietà di un napoletano, con quattro kg e mezzo di eroina. In manette sono finiti F.T., tunisino di 56 anni domiciliato a Modena e A.M. una 34enne residente a San Possidonio nel Modenese ma originaria della provincia di Caserta.

L'operazione è stata eseguita nel fine settimana dai carabinieri del comando provinciale di Chieti. A far partire i controlli un alert ricevuto dal sistema in dotazione alle pattuglie che rileva le targhe dei veicoli e fornisce informazioni in tempo reale. L'autovettura, mentre transitava a Francavilla al confine con Pescara, è stata intercettata e seguita in quanto risultava coperta con assicurazione solo per un giorno ed il suo proprietario era intestatario di decine di vetture. L'auto, una Audi A3, è stata così seguita per diversi chilometri fino a Montesilvan, dove a causa dell'intenso traffico è stata ferata per un controllo. Qui sono stati trovati nove pacchetti imballati in un borsone.

Ora si trovano entrambi in carcere.