Abusivismo commerciale a Montesilvano, sequestri e controlli

Sequestri amministrativi di merce contraffatta e controlli su diversi venditori ambulanti.

Questo il bilancio di "Action Day" un'operazione messa in atto a partire dalle ore 8 di questa mattina, giovedì 18 luglio, a Montesilvano.

Ad agire sono stati la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e la Guardia Costiera. L'operazione è terminata alle ore 11.30.

Sono state verificate la zona della stazione, tutto il litorale cittadino e il mercato di via Lucania. In totale 3 sequestri amministrativi: 2 contro ignoti per un totale di 45 pezzi; 1 bicicletta, 2 telefoni cellulari e due borselli con documenti d'identità. Fra la merce sequestrata, marche molto note per un valore di alcune migliaia di euro.

Altro sequestro amministrativo con persona sanzionata per un totale di150 pezzi di bigiotteria per un valore di qualche migliaio di euro. Come

Come spiega il consigliere comunale Marco Forconi, «durante l'operazione è stata introdotta una innovativa regola d'ingaggio basata sulla rilevazione ed intervento a tenaglia. I controlli continueranno per tutta l'estate e, soprattutto, nelle ore serali e durante l'isola pedonale. È ferma intenzione dell'attuale amministrazione comunale stroncare sul nascere qualsiasi forma di illegalità».