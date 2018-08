Ancora sequestri di commercianti abusivi sulle spiagge di Montesilvano

Nella giornata di ieri, 13 agosto, due pattuglie della Polizia Locale sono intervenute sull’arenile montesilvanese accertando la vendita abusiva di materiale vario proprio all’altezza dello stabilimento n° 112 (7 Bello Beach). Al titolare dell’attività abusiva sono state sequestrate due strutture metallica con ruote, utilizzate per la vendita, insieme a 77 vestiti da donna e 224 costumi da bagno.

«Il territorio deve essere presidiato continuamente – afferma soddisfatto l’assessore Valter Cozzi – e i nostri uomini della Polizia Locale dimostrano quotidianamente di saperlo fare molto bene. Tali fenomeni di abusivismo che persistono, nonostante i reiterati sequestri operati dalla Polizia Locale, convincono ancora di più l’Amministrazione ed il sottoscritto che il buon lavoro di controllo del territorio che si sta portando avanti, è la giusta soluzione per ristabilire l’indispensabile principio di libertà. Solo in questo modo il lavoro di chi guadagna onestamente non verrà offuscato da chi invece ha scelto di imboccare la strada del guadagno facile».