Montesilvano, chiosco in legno completamente abusivo: sequestrato stabilimento balneare

Un fabbricato in legno per ospitare un bar - ristorante completamente abusivo. Per questo, uno stabilimento balneare sul lungomare di Montesilvano è stato sequestrato dalla Guardia Costiera su disposizione del Tribunale di Pescara.

L'attività rientra nell'operazione "Mare Sicuro 2019" e si riferisce alla costruzione che già era stata oggetti di sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune e della Capitaneria di Porto di Pescara. Si tratta di una costruzione di 110 mq in legno priva di qualsiasi autorizzazione demaniale, edilizia e paesaggistiche dei rispettivi organi di competenza. I controlli, in sinergia con il Comune di Montesilvano, proseguiranno per tutta la stagione balneare.