I senzatetto della stazione di Montesilvano e quel treno che per loro non passa mai

Il cartone come materasso, qualche coperta pesante rimediata chissà dove e buste di plastica nelle quali custodiscono le poche cose rimaste.

La vita ha privato loro di tutto, ma non della dignità e della voglia di andare avanti, nonostante tutto.

Sono senzatetto, pacifici e non invadenti. Il loro rifugio è la stazione ferroviaria di Montesilvano, luogo di transito per molte persone, ma che per i tre disperati rappresenta un punto fermo dove stare.

Qualcuno li ha avvicinati, offrendosi per un aiuto morale e materiale e per garantirgli una sistemazione decorosa, ma a quanto pare hanno rifiutato. Nessuno può intuire cosa spinge queste persone a isolarsi dal resto del mondo. Quello che invece resta inaccettabile è il pregiudizio e l'indifferenza generale che la società moderna manifesta nei loro confronti, quasi con disprezzo.

Sergio Agostinone, ex comandante dei vigili urbani e persona sempre attenta alle vicende montesilvanesi, è tra i pochi che si è fatto avanti incontrando uno dei clochard che bivacca all'addiaccio. È un suo concittadino di circa 60 anni con vecchi problemi di alcolismo, probabile causa della sua attuale condizione. Con lui ha avuto un dialogo cordiale e discreto e dopo essere entrato in confidenza gli ha domandato se voleva essere ospitato nella casa famiglia "Antonietta" di via Olanda, ex residence per anziani.

Niente da fare. L'uomo di strada ha declinato l'invito, formulato in precedenza anche dall'amministrazione comunale che si è attivata a più riprese per risolvere il problema. Intanto qualcosa si è mosso. Da qualche giorno, la signora Silvia si reca nella sala d'aspetto della stazione per portare un pasto caldo ai tre vagabondi, tutti italiani. Nessuna pretesa o richieste di elemosina da parte loro che chiedono soltanto di non essere additati nella cerchia delle persone indesiderate e sgradite.

C'è però chi li accusa di provocare degrado e pericoli per i viaggiatori, come se fossero delinquenti abituali. A volte la solidarietà si scontra con l'ignoranza diffusa, riuscendo a lungo andare ad avere la meglio.

