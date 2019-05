Montesilvano resta senza luce, più pattuglie dei carabinieri per prevenire i reati

Montesilvano, così come Città Sant'Angelo, resterà senza luce dalla mezzanotte alle ore 5 di sabato 11 maggio ovvero nella notte tra venerdì e sabato.

Il distacco della corrente elettrica si rende necessario, come fa sapere Enel, per lavori di natura straordinaria sugli impianti di alta tensione della cabina primaria.

Proprio in previsione dell'assenza dell'energia elettrica da mezzanotte alle ore 5 della notte di domani, quella tra venerdì e sabato (per vedere l'elenco delle vie che resteranno senza luce clicca QUI) i carabinieri della locale Compagnia raffozzeranno i servizi esterni con pattuglie e militari del Nucleo Operativo con autovetture di copertura al fine di prevenire e reprimere reati predatori.