Semaforo spento da oltre un mese all'incrocio fra via Chiarini e via Menotti: il cartello ironico di un residente - FOTO

Un residente della zona fra via Ciro Menotti e via Chiarini ha postato, sul gruppo Facebook "Montesilvano", una foto che mostra il cartello posizionato da qualche cittadino a causa dello spegnimento, da oltre un mese, del semaforo con pericoli per gli automobilisti e pedoni che transitano in quell'incrocio:

Per ora un simpatico ma ironico cartello messo da qualcuno di grande sensibilità invita alla cautela. Chissà se dopo un mese che il semaforo è fuori uso si riuscirà a farlo funzionare di nuovo, evitando che gli automobilisti e i pedoni continuinino a sfidare la sorte. Poco più avanti c'è il semaforo intelligente che fa da cassa. Questo, evidentemente, é un semaforo stupido