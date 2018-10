Rifiuti, ecco il servizio "Segnala l'incivile": i cittadini di Montesilvano come sentinelle

Questa nuova iniziativa presentata a Montesilvano, denominata "Segnala l'incivile", è un invito a comunicare con Formula Ambiente e Sapi attraverso l'applicazione di messaggistica istantanea.

Serve sostanzialmente a indicare luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti e altro materiale ingombrante.

Un sistema per stanare i responsabili di azioni indecorose e ripulire l'area nel minor tempo possibile.

Il servizio è stato presentato questa mattina dal sindaco Maragno, dall'assessore Cozzi, dal tenente Carletti della polizia municipale e da Nicola Della Corina, responsabile della società che gestisce la nettezza urbana in città.

Il numero, utilizzabile esclusivamente per le segnalazioni via whatsapp, è 345-5938295.

Il primo cittadino si rivolge così ai suoi concittadini:

«Abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione dei cittadini che nella loro quotidianità possono diventare delle vere sentinelle dell’ambiente. Invitiamo quindi tutti quanti dovessero assistere a episodi di inciviltà ambientale, sorprendendo qualcuno che abbandona i rifiuti senza rispettare le regole, a segnalare immediatamente l’accaduto alla ditta Formula Ambiente, usando una app a portata di tutti, come whatsapp».

Inviando la sua segnalazione, il cittadino accetta anche di essere ricontattato dalla polizia locale o da Formula Ambiente per fornire ulteriori informazioni in merito, esclusivamente, alla segnalazione inviata. I messaggi che conterranno linguaggio inappropriato, toni minacciosi, violenti, con contenuti a carattere osceno, pornografico o pedopornografico, discriminatori, illeciti o di incitamento a compiere attività illecite, che mirano a promuovere attività commerciali e con finalità di lucro o hanno un contenuto politico/propagandistico, non verranno presi in considerazione.

Formula Ambiente si riserva il diritto di bloccare l'utente per impedire ulteriori interventi.