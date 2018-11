Montesilvano: scuole sicure fra le priorità del Comune

La riapertura della scuola a Fonte d'Olmo e la messa in sicurezza di altri edifici scolastici, sono il segno tangibile dell'impegno preso dall'assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Rosaria Parlione. Ora si punta al nuovo plesso di via Almirante dove troverà sede un altro asilo nido grazie ai 600.000 euro finanziati dall'Inail.

Direttamente dal Ministero sono in arrivo circa 90.000 euro che verranno utilizzati per lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la scuola primaria e dell'infanzia di via Vitello d'Oro. Proseguiranno anche i controlli a sorpresa da parte della commissione mensa.