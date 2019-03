Gli scolari della scuola elementare "Silone" di Montesilvano si improvvisano cantautori

Un progetto musicale che ha visto impegnati i bambini delle classi quarta e quinta elementare della scuola "Saline", diretta da Adriano Forcella. Sotto la guida artistica di Simone Pavone, i piccoli scolari hanno composto il testo di un brano inedito che ha come unica traccia la musica e ciò che essa può rappresentare per loro. Il titolo scelto è assolutamente indicativo ("La musica per me") così come i versi della prima strofa: "La musica è un’amica che mi insegna ad ascoltare - per conoscere e cambiare e ragionare con il cuore"

La canzoncina è stata presentata in anteprima ad una platea composta dalle maestre e dai genitori, con uno spettatore attento; il vicesindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis: