Ripartono i corsi musicali della scuola comunale di Montesilvano, iscrizioni aperte

La segreteria della Nuova Scuola Comunale di Musica, sita a Palazzo Baldoni a Montesilvano, è aperta tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle 18,30 per raccogliere le iscrizione ai nuovi corsi in programma nel nuovo anno accademico che prenderà il via il prossimo 1 ottobre.

Oltre alla conferma dei corsi tradizionali, si continua a puntare su quelli jazz, pop e sui progetti artistici e culturali d'avanguardia.

Intanto i 30 allievi che hanno concluso il ciclo di studi e che hanno dimostrato le proprie competente davanti la commissione del Trinity Music di Londra, ritireranno a breve il certificato di attestazione.

Durante la cerimonia verranno consegnate anche le borse di studio agli alunni che si sono particolarmente distinti.

Per le iscrizioni o per chiedere informazioni è possibile rivolgersi a Palazzo Baldoni tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18:30.