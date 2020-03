Lo scrutinio di voto per il taglio dei parlamentari verrà affidato ai giovani a Montesilvano

Un palliativo per combattere la disoccupazione giovanile.

La commissione elettorale formata dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis e dai consiglieri Tocco (Lega), Di Pasquale (FdI) e Panichella (M5S), ha stabilito che in occasione del referendum costituzionale del 29 marzo per decidere il taglio dei parlamentari, la nomina degli scrutatori dovrà ricadere su una ristretta fascia individuata tra coloro che hanno dai 18 ai 30 anni.

I maggiorenni iscritti nell'albo degli scrutatori, nati a partire dal 1 gennaio 1990, avranno dunque l'opportunità di un guadagno straordinario. La scelta unanime in merito alla priorità offerta ai giovani residenti è stata avallata dal segretario responsabile dell'ufficio elettorale, Laura Barbaglio.