Montesilvano: iscrizioni ancora aperte al nido d'infanzia "Lo Scoiattolo"

Il nido d'infanzia comunale "Lo Scoiattolo" di via Chiarini ha ancora cinque posti disponibili per l'anno scolastico in corso. Le famiglie dei bambini della fascia d'età dai 3 mesi ai 3 anni e residenti a Montesilvano, possono partecipare alla domanda di iscrizione a titolo prioritario rispetto ai non residenti.

Le richieste di ammissione sono disponibili agli uffici dell'Azienda speciale per i servizi sociali, aperti tutti i giorni lavorativi dalle 9,30 alle 12,30. E' richiesto in allegato il certificato di avvenuta vaccinazione e il modello Isee 2019. I termini per la presentazione scadono il prossimo 22 febbraio. L'asilo nido comunale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. L'accesso dei bimbi è consentito entro le 9,30.