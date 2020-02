Scontro auto - scooter a Montesilvano: ferito un 19enne - FOTO

Momenti di paura nella tarda serata di ieri 2 febbraio a Montesilvano, per uno scontro fra un'automobile ed uno scooter. Verso le 23, infatti, in via Vestina all'altezza del locale "Alle botti", una Mini Cooper si è scontrata con il motorino per circostanze ancora da chiarire.

Alla guida dello scooter c'era un 19enne di Montesilvano, F.F., che nell'impatto e nella conseguente caduta è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale a Pescara. Ha riportato traumi e fratture agli arti inferiori.