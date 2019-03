Scontro Arcigay-Maragno: "Sei un misogino", la replica: "Nessun insulto"

No, non è una "puttanata", tanto per restare in tema. Lo slogan principale del messaggio scelto dall'amministrazione comunale per la campagna anti-prostituzione ("Non mandare a puttane la tua vita") è esplicito e rende bene l'idea. La frase incriminata è oggetto di diverse interpretazioni.

Dal Comune, per bocca del sindaco Francesco Maragno, fanno sapere che oggi ormai quella volgare espressione fa parte del linguaggio comune e quindi fa ancora più presa verso chi legge: insomma, non c'è nulla di discriminatorio.

"Semmai c'è da scandalizzarsi se pensiamo a questa piaga sociale e agli spettacoli indecorosi che accadono nelle nostre città. Noi stiamo cercando di combattere la prostituzione con i pochi mezzi disponibili che abbiamo, visto che il fenomeno non è disciplinato in Italia e non è illegale. Chi parla di scelta personale e di autodeterminazione dimentica che molte ragazze sono stuprate, violentate e sottomesse dal racket. L'ultimo convegno che abbiamo organizzato testimonia l'impegno costante messo in atto per combattere la tratta delle donne".

A risentirsi maggiormente sono il comitato territoriale Arcigay Chieti-Pescara e l'associazione Mazì, che in una nota definiscono quel messaggio "un insieme di insulti sessisti e misogini dal dirompente effetto maschilista":