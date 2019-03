Montesilvano, scavi Enel: i residenti di via Salieri perdono la pazienza

L'avviso da parte dell'Enel era stato affisso preventivamente qualche giorno prima per informare i residenti della zona degli inevitabili interventi da effettuare per la messa a punto della linea elettrica. Lavori che stanno creando qualche disagio in via Salieri e che termineranno entro la fine di questa settimana.

Il Comune di Montesilvano, pur non essendo direttamente responsabile, si è attivato prontamente per fare in modo che la pavimentazione venga ripristinata in tempi rapidissimi, dopo i lavori di scavo necessari. I prossimi tratti interessati sono, oltre a via Salieri: