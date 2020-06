La denuncia di Rifondazione: "A Montesilvano scarichi fognari si riversano in spiaggia ed in mare dopo il temporale" [VIDEO]

Il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Di Sante ha pubblicato un video sulla pagina Facebook "Montesilvano segnalazioni, incompiute e progetti" dove mostra come a seguito del violento temporale e della grandinata del 10 giugno, scarichi fognari ed acque nere si siano riversate prima in spiaggia e poi in mare a Montesilvano

Il video è stato girato nel pomeriggio di ieri 10 giugno e riguarda il tratto di spiaggia libera tra la Rosa dei Venti e la Riviera allo sbocco del Fosso Cavatone, sotto il pontile. La situazione andrebbe monitorata e andrebbe verificato se durante il loro percorso dalla collina al mare i fossi intercettano altri scarichi o i troppo pieni delle fogne cittadine.

Di Sante evidenzia come, a causa dei cambiamenti climatici, eventi meteorologici violenti e di breve intensità si intensificheranno, e dunque occorre prevenire e mitigare i rischi e le conseguenze.