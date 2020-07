Turista rischia di annegare mentre fa il bagno tra due scogliere, paura a Montesilvano

Un uomo ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno a Montesilvano questa mattina, sabato 11 luglio.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 12:30 nel tratto di mare antistante lo stabilimento Pallino Beach.

A soccorrere l'uomo, un turista con problemi respiratori e cardiologici, sono stati i bagnini brevettati Fisa Fabio Di Giacomo ed Edgar Di Genova della ditta di salvataggio Angeli del Mare di Marco Schiavone e Carmen Padalino che prestano servizio sulle torrette di Onda Verde, Hotel Datri e Pallino Beach.

Subito dopo essere stati allertati si sono tuffati in acqua e hanno prestato soccorso all'uomo in difficoltà in mare che stava bevendo acqua quando si trovava nell'imboccatura tra le due scogliere. Messa in sicurezza sia la zona che il bagnante, vista la situazione preoccupante dell'uomo hanno deciso di allertare il 118. I soccorritori prontamente intervenuti, dopo una visita medica, hanno deciso di trasportarlo in ospedale.

Rassicurati i turisti, i bagnini sono tornati a prestare servizio sulle loro torrette, elogiati dai bagnanti presenti per il loro intervento.