Sabbia in strada sul lungomare a Montesilvano: al via la rimozione, diffida del comitato Saline Marina pp1

Ha causato disagi alla circolazione stradale e pedonale e soprattutto proteste la tempesta di sabbia che da ieri, a causa del forte vento che si sta abbattendo sulla costa adriatica e su gran parte della regione, e che ha creato vere e proprie dune di sabbia anche lungo la carreggiata sul lungomare a Montesilvano.

Il tratto interessato è quello dove si è svolto il Jova Beach Party a settembre 2019 e dove furono rimosse le siepi di protezione che dividevano la spiaggia dal marciapiede, e che costituivano una barriera per l'arrivo della sabbia fino alla strada in caso di vento forte. L'assessore Pompei ha fatto sapere che le operazioni di rimozione sono state avviate, ricordando che spesso, durante i mesi invernali, in caso di maltempo il vento porta la sabbia sul marciapiede e fin oltre la pista ciclabile.

Protesta il comitato Saline Marina Pp1 che diffida il Comune a mettere in sicurezza i luoghi e ripristinare immediatamente le siepi e gli arredi sul lungomare:

Si configura infatti una responsabilità del comune per *insidia stradale* per i possibili danni arrecati in caso di incidente. I tratti pericolosi sono quelli della zona dove si é tenuto il concerto di Jovanotti il 7-09-2019, dove il comune ha rimosso le siepi frangivento e frena-sabbia e ampi tratti dei cordoli della ciclabile