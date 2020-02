Liberato il lungomare di Montesilvano dalle dune di sabbia [FOTO]

Dune di sabbia che hanno invaso il lungomare, creando pericoli alla circolazione stradale e impedendo di fatto quella ciclopedonale.

Il forte vento che si è abbattuto sulla riviera di Montesilvano è stato così forte da mettere in difficoltà l'amministrazione comunale, colpevole di aver eliminato le siepi e i muretti protettivi per un lungo tratto di via Aldo Moro.

A diversi mesi di distanza dal Jova Beach Party, torna nuovamente il problema legato alla mancanza di barriere per impedire l'accumulo di formazioni sabbiose su marciapiedi e carreggiata.

Stavolta i dipendenti comunali sono prontamente intervenuti per liberare il manto stradale dalla rena, ma è pur sempre una soluzione tampone. Si auspica che il progetto inerente le nuove barriere diventi esecutivo, eliminando i disagi e conservando la visuale della spiaggia e del mare a ridosso della strada. Il traffico è tornato regolare già dal tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 febbraio.